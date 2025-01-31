В Екатеринбурге возвращают бесплатный проезд в общественном транспорте

В день проведения гонки "Лыжня России" проезд в общественном транспорте Екатеринбурга будет бесплатным. Об этом объявил заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Иван Алыпов.

"Традиционно проезд в муниципальном общественном транспорте 8 февраля будет бесплатным. При наличии лыж и соответствующей атрибутики по кодовому слову "Лыжня России" все наши участники могут добраться до лыжных баз и обратно", - сообщил Алыпов на сегодняшнем брифинге.

Он пригласил всех горожан на лыжные базы, где всем участникам гонки вручат специальные шапки. Всероссийская массовая гонка "Лыжня России-2025" состоится в следующую субботу, 8 февраля.

Напомним, что не так давно в Екатеринбурге уже делали бесплатный проезд в общественном транспорте – в новогодние праздники. Тогда это касалось только электротранспорта. Сообщалось, что такой возможностью воспользовались 350 тысяч человек.