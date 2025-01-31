"Достойная награда": Джигурда прокомментировал включение его в список лиц, угрожающих Украине

Российского актера Никиту Джигурду включили в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Приказ опубликован на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Актер прокомментировал это решение "Московскому комсомольцу". По его словам, внесение в этот список - "достойная награда".

Украина объяснила это решение тем, что артист активно участвует "в антиукраинских мероприятиях". Это связано с тем, что Джигурда выступает на концертах, присутствует на массовых акциях и передает гуманитарную помощь российским военным.

Он сказал, что родился в Советской Украине, а не на "бандеровской окраине".

"Для меня неприемлемо третий рейх восхвалять и фашистскую свастику на тела набивать. Для меня неприемлема блажь нацистских идей, что культивирует практику уничтожения людей...", - сказал Джигурда.

Он отметил, что выбор сделал еще в 2014 году: после сожжения украинскими нацистами русских людей в Доме профсоюзов Одессы открыто заявил о поддержке русского мира и России. Также актер сказал, что его сразу исключили из союза кинематографистов Украины.



"С тех пор я семь раз побывал на Донбассе, привозя гуманитарную помощь и выступая в госпиталях, в расположении наших бойцов на передовой и в тылу", - сказал Джигурда.