31 Января 2025
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Общество Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

В Астрахани прошла встреча спикера гордумы, депутатов и активистов ЖК с федеральным координатором проекта «Добрые соседи»

В Штабе общественной поддержки в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ» в Астрахани состоялась встреча председателя Городской думы Игоря Седова, руководителя комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции Александра Тихонова с представителями советов домов, старшими по домам, руководителями управляющих компаний.

Почетным гостем на мероприятии и основным спикером стал руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи», эксперт Всероссийского совета местного самоуправления и Всероссийского проекта «Школа ЖКХ» . Тема встречи была обозначена так: Добрососедство 2025. Речь шла о технологиях и компетенциях работы на уровне местного сообщества многоквартирного дома.

(2025)|Фото: duma-astrakhan.ru

Говорили в целом о роли соседей в развитии локальной территории и возможности активных, результативных действий не только во время подготовки и проведения акции Международный день соседей, но и в обычные будни. Затронуты вопросы, связанные с привлечением внутренних и внешних ресурсов. Про важность работы с молодёжью и пожилыми, обмен опытом между поколениями. Про поиск и нахождение интереса у жителей, чтобы вовлечь их и не отпугнуть, как привлекать их к совместному решению проблем МКД.

«Добрые соседи – это залог социального благополучия. Речь идет именно о взаимоотношении жителей, которое влияет, в том числе, на развитие территории», — отметил координатор ежегодной всероссийской акции «Международный день соседей» Сергей Кузнецов.

(2025)|Фото: duma-astrakhan.ru

«Мы регулярно проводим встречи с активными горожанами, где обсуждаем различные вопросы. В Астрахани добрососедские отношения, можно сказать, вышли на новый уровень – многие жители облагораживают придомовые территории, своими силами приводят в порядок палисадники, проводят дворовые праздники с участие взрослых и детей. Я благодарен астраханцам, которые бережно относятся к своим дворам и проявляют творческую инициативу. Уверен, что своим примером они вдохновят соседей», — отметил спикер Гордумы Астрахани Игорь Седов.

Участники встречи также обсудили реализацию Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». В 2025 году планируется провести его более масштабно — увеличить категории конкурса и провести конкурс «Лучшее управление МКД», где кроме эффективных практик управления и благоустройства придомовых территорий, отметить еще и работников, и специалистов УК.

«Мы были в разных регионах, и я могу сказать, что астраханские коллеги — одни из самых заинтересованных жителей. Благодаря активности многих из вас мы можем делать много полезного и нужного», — заявил Сергей Кузнецов.

Теги: штаб поддержки, игорь седов, управляющие компании, школа жкх


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