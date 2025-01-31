Орбан: Венгрия хочет отменить санкции Евросоюза против России

Венгрия не допустит дальнейшего продления санкций Евросоюза против России, если Еврокомиссия не обеспечит ей гарантии энергобезопасности. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети, пишет Lenta.ru.



Он призвал Европейский союз (ЕС) пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций.

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"Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!" — заявил Орбан.

По его словам, санкции не принесли должного эффекта и не смогли завершить конфликт на Украине. При этом Европе не удалось заменить энергоресурсы.

Ранее Орбан сказал, что в случае начала войны в Европе проиграют все. Премьер-министр также добавил, что украинский кризис должен быть урегулирован как можно скорее и именно на это была направлена миротворческая миссия Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что санкции ЕС против России могут быть продлены только если Украина выполнит три условия.

По его словам, Киев должен восстановить транзит российского газа в Центральную Европу, прекратить нападения на трубопровод "Турецкий поток" и не вводить запрет на поставки российской нефти в Европу через свою территорию.

Орбан отметил, что Европа оплачивает помощь Украине, а та "мешает своими действиями". Премьер Венгрии подчеркнул, что решения Киева привели к дальнейшему росту цен на энергоносители на европейском рынке, передает ТАСС.