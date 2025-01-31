31 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пенсионерка из Алапаевска потеряла "на инвестициях" больше 200 000 рублей

85-летняя жительница Алапаевска попалась на уловку мошенников, когда искала в интернете информацию о дополнительном заработке. Однако игры с "инвестициями" привели только к потере средств, несмотря на то, что пенсионерка знала, с кем она общается.

В МО МВД России "Алапаевский" рассказали, что пожилую женщину обманули дважды. Все началось в феврале 2024 года, когда в соцсетях пенсионерка увидела рекламу о допзаработке. После регистрации ей вскоре позвонили с неизвестного номера, по которому рассказали о возможности "удаленно зарабатывать на инвестициях", для чего нужно внести 100 долларов. Пенсионерка поверила собеседнику и следуя указаниям лжеброкеров перевела на неизвестный счет 10 тыс. рублей.

Через несколько дней женщина наткнулась на статью в одной из местных газет, где раскрывалась похожая схема мошенничества. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников. Несмотря на это, пожилая свердловчанка решила не обращаться в полицию, а оставить все как есть.

Уже 30 декабря - спустя почти год с инцидента, с пенсионеркой связались под видом "трейдера" и сообщили, что она заработала 100 тыс. рублей и может вывести их со счета. Сначала женщина отказывалась выполнять инструкции собеседника, но тот был очень убедительным и все же смог ее уговорить. Женщина вошла в приложение банка, стала под диктовку выполнять некие манипуляции, которые сначала были направлены якобы на вывод средств. а потом на новое инвестирование.

В результате, вместо 10 тыс. рублей, пенсионерка потеряла 260 тыс. В январе она обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

В полиции напоминают: как только в разговоре заходит речь о необходимости продиктовать какие-либо персональные данные, например, номер СНИЛС, ИНН, паспортные данные или коды-подтверждения из смс, необходимо сразу же завершить разговор - это мошенники. Стоит запомнить, ни одно российское министерство, ведомство, госструктура, надзорная служба, правоохранительные или силовые органы никогда не будут звонить гражданам с использованием мессенджеров и в телефонном режиме решать какие-то вопросы.

Теги: Алапаевск, инвестиции, мошенники, пенсионерка


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