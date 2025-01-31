В Ноябрьске во время пожара в общежитии для вахтовиков погиб человек

В микрорайоне Вынгапуровский Ноябрьска в 04.18 произошел пожар в общежитии для вахтовиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа.

По предварительным данным, 49 человек эвакуировались. Площадь пожара составила ориентировочно 200 "квадратов". Микрорайон находится примерно в 100 километрах от города.

Объявлен сбор личного состава, к месту пожара следуют дополнительные силы и средства из города Ноябрьска. В тушении было задействовано 18 человек, шесть единиц спецтехники. На тушение пожара были привлечены специалисты договорного пожарно-спасательного подразделения.

Открытое горение было ликвидировано в 07.06 открытое горение ликвидировано. В 11.30 во время проливки и разборки сгоревших конструкций был обнаружен погибший.

Его личность устанавливается.