Съемочная группа "Известий" попала под удар дрона в Курской области

Съемочная группа "Известий" попала под удар беспилотного летательного аппарата ВСУ в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

FPV-дрон прилетел в крышу дома в селе Плехово, где находились журналисты и военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил РФ, и пробил ее.

Пострадавших нет. Уточняется, что съемочная группа и российские военнослужащие "в порядке".

В августе прошлого года военкор Евгений Поддубный серьезно пострадал из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он был эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии. В сентябре президент РФ Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России.