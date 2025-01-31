В Тобольске детский сад заплатит 350 тысяч рублей за травму ребенка

В Тобольске детский сад заплатит 350 тысяч рублей за травму ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В январе 2023 года шестилетний ребенок во время прогулки на детской площадке спрыгнул с горки, получив закрытый перелом предплечья левой руки со смещением. Межрайонная прокуратура в целях защиты прав ребенка обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с детского сада компенсации морального вреда.

Тобольский городской суд взыскал 250 тыс. рублей в пользу ребенка и 100 тыс. рублей в интересах заявителя - матери ребенка. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.