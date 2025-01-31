Солдаты ВСУ убили 22 мирных жителя села Русское Поречное

Военнослужащим 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ вменили расправу над мирными жителями села Русское Поречное. Среди солдат, попавших под следствие, – старший солдат Евгений Фабрисенко, а также командир 11 роты 4 батальона с позывным "Кум" и военные с позывными "Мотыль", "Проводник" и "Художник".

Указанные солдаты в сентябре 2024 г. вторглись в Курскую область. Позже в Суджанском районе Фабрисенко задержан бойцами армии России. Во время допроса он признал вину и привёл детали того, что он и его сослуживцы сделали с мирными россиянами. 28 сентября – 24 ноября Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник" и "Художник", исполняя приказы "Кума", убили в селе Русское Поречное 11 мужчин и 3 женщин. Также они изнасиловали 8 женщин, которых потом убили. Тела 22 убитых перенесли в подвалы частных жилых домов села Русское Поречное.

Тела убитых мирных жителей извлечены. По ним назначены необходимые экспертизы. Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Русское Поречное, и призывает связаться с представителями следственной группы по номеру телефона: 8 (4712) 54-83-26, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.