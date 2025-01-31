31 Января 2025
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Образование Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Новый корпус детского лагеря «Березка» в Северске открыл Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в детском оздоровительном лагере «Березка» в ЗАТО Северск новый жилой корпус, который был возведен в рамках реализации федеральной программы.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Открытие прошло в ходе телемоста с более чем 40 регионами страны, в котором приняли участие председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

В 2023 году Томская область подала заявку на участие в федеральной программе «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления», прошла отбор на получение субсидии на возведение жилых корпусов в детских оздоровительных лагерях «Огонек» в селе Богашево и «Березка» в Северске. В 2024 году регион получил из федерального бюджета 51 млн рублей. При этом, общая стоимость возведения объектов с учетом областного и местного софинансирования составила около 74 млн рублей. Новый корпус в «Огоньке» открыли летом 2024 года.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области тогда поставил задачу сделать лагерь круглогодично действующим детским центром.

«Программа призвана модернизировать оздоровительные детские центры по всей стране. Томская область прошла отбор на участие в ней среди более чем 40 других регионов России. Благодаря этой программе у нас появились два новых жилых корпуса - в «Березке» и в «Огоньке», - сказал губернатор Владимир Мазур. - Сегодня здесь созданы все условия для отдыха детей, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья. Развитие сферы детского отдыха продолжим».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава региона сообщил, что Томская область подала заявки на участие в очередном этапе федеральной программы и в ближайшие годы планируется строительство новых корпусов в лагерях «Зеленый мыс» и «Лукоморье» в Томском районе.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Этот проект мы реализуем всего два года, но его результаты очень хорошо видны в самых разных уголках нашей большой страны", - отметила в ходе телемоста Валентина Матвиенко.

Как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, в 2025 году в детских лагерях региона смогут отдохнуть 58 тысяч детей, в том числе, 13 тысяч - в ходе летней оздоровительной кампании.

Оформить путевку можно уже сейчас в многофункциональных центрах «Мои документы». Получить консультацию по детскому отдыху можно по телефонам департамента по вопросам семьи и детей Томской области: (3822) 713-993, 713-951, 713-987.

Теги: владимир мазур, матвиенко, детские оздоровительные лагеря, федеральная программа, отдых детей


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