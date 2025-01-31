Новый корпус детского лагеря «Березка» в Северске открыл Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в детском оздоровительном лагере «Березка» в ЗАТО Северск новый жилой корпус, который был возведен в рамках реализации федеральной программы.

Открытие прошло в ходе телемоста с более чем 40 регионами страны, в котором приняли участие председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В 2023 году Томская область подала заявку на участие в федеральной программе «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления», прошла отбор на получение субсидии на возведение жилых корпусов в детских оздоровительных лагерях «Огонек» в селе Богашево и «Березка» в Северске. В 2024 году регион получил из федерального бюджета 51 млн рублей. При этом, общая стоимость возведения объектов с учетом областного и местного софинансирования составила около 74 млн рублей. Новый корпус в «Огоньке» открыли летом 2024 года.

Губернатор Томской области тогда поставил задачу сделать лагерь круглогодично действующим детским центром.

«Программа призвана модернизировать оздоровительные детские центры по всей стране. Томская область прошла отбор на участие в ней среди более чем 40 других регионов России. Благодаря этой программе у нас появились два новых жилых корпуса - в «Березке» и в «Огоньке», - сказал губернатор Владимир Мазур. - Сегодня здесь созданы все условия для отдыха детей, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья. Развитие сферы детского отдыха продолжим».





Глава региона сообщил, что Томская область подала заявки на участие в очередном этапе федеральной программы и в ближайшие годы планируется строительство новых корпусов в лагерях «Зеленый мыс» и «Лукоморье» в Томском районе.

«Этот проект мы реализуем всего два года, но его результаты очень хорошо видны в самых разных уголках нашей большой страны", - отметила в ходе телемоста Валентина Матвиенко.

Как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, в 2025 году в детских лагерях региона смогут отдохнуть 58 тысяч детей, в том числе, 13 тысяч - в ходе летней оздоровительной кампании.



Оформить путевку можно уже сейчас в многофункциональных центрах «Мои документы». Получить консультацию по детскому отдыху можно по телефонам департамента по вопросам семьи и детей Томской области: (3822) 713-993, 713-951, 713-987.