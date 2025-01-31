СМИ: За сутки до авиакатастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого лайнера

За сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого самолета, сообщила газета The Washington Post. Издание изучило аудиозаписи радиопереговоров.

Газета пишет, что рейс авиакомпании Republic Airways из города Хартфорд (штат Коннектикут) заходил на посадку, когда у него на пути возник вертолет. Самолет ушел на второй круг и сел со следующей попытки.

30 января в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана.

На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Власти США сообщили не рассчитывают найти выживших. На борту самолета находились, в том числе, чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, а также несколько действующих американских спортсменов.