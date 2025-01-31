Трамп вновь грозит БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американская сторона введет 100-процентные импортные пошлины в отношении БРИКС, если объединение попытается заменить доллар в международной торговле.

"Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара", - приводит слова Трампа РИА Новости.

Американский лидер также пригрозил, что не позволит странам БРИКС "продавать свои товары на великолепном американском рынке".

Введение независимой от доллара финансово-платежной системы BRICS Bridge активно обсуждалось в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани, а саму идею президент РФ Владимир Путин озвучил еще в 2022 году.

В декабре Путин прокомментировал угрозы избранного главы Белого дома ввести пошлины против товаров из стран БРИКС. Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, за это время произошли "определенные изменения" в экономике, позиции доллара были подорваны.