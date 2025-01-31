Пожарный поезд привлекли к тушению пожара на северо-западе Москвы

Пожарный поезд привлекли к тушению пожара на северо-западе Москвы. Там сегодня утром загорелся хостел в одном из зданий на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышёва.

Как сообщает SHOT, площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности № 3. Из здания хостела эвакуировали 300 человек. Пострадавших нет.

23 января произошел крупный пожар в подмосковном Клину. Там горел склад одного из крупнейших агрохолдингов страны - ТК "Мультипро".

По информации Mash, причиной возгорания стал взрыв кислородного баллона. На него попала искра от сварки. В результате пожара никто не пострадал, 20 сотрудников склада эвакуировались.