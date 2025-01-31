31 Января 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Авто в РФ подорожают на 5-15% из-за белорусского утильсбора

Повышение ставок утилизационного сбора в Белоруссии до уровня российских значений может привести к росту цен на автомобили, ввозимые в РФ.

Как сообщила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк, изменения в утильсборе должны устранить ключевой фактор серого импорта машин через Белоруссию. По ее словам, разница в сборах позволяла импортерам экономить, предлагая машины дешевле, чем на российском рынке. Отныне разница исчезнет, что может привести к росту цен на автомобили, ввозимые через Белоруссию, до уровня официальных дилеров в России, а также сокращению выгодных предложений для покупателей, которые ранее использовали белорусский канал для экономии.

Франк не исключила, что импортеры переложат возросшие затраты на утильсбор на конечных потребителей. Например, для новых автомобилей премиум-сегмента это может означать увеличение стоимости на 5–15%, в зависимости от категории. Для массовых моделей рост составит 3–8%.

Это сделает белорусский импорт менее конкурентоспособным по сравнению с прямыми поставками в Россию. Также ожидается сокращение объема серого импорта.

До сих пор через Белоруссию ввозилось около 10–15% новых иномарок. После выравнивания ставок этот показатель может снизиться до 2–5%, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что запчасти для иномарок подорожали за год на 20–50%.

Теги: автомобили, утильсбор, Белоруссия


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Ранее 31.01.2025 03:04 Мск Запчасти для иномарок подорожали за год на 20–50%

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