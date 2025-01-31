Запчасти для иномарок подорожали за год на 20–50%

В России детали для иномарок за 2024 год подорожали в среднем на 20–50%, что в разы быстрее средней инфляции (9,5%).

Наиболее сложная ситуация с европейскими марками, такими как Mercedes, BMW, Volvo, Skoda, Audi и Volkswagen. Проблема заключается в том, что существуют сложности с поставкой деталей из-за действующих в отношении РФ санкций и есть трудности с оплатой.

Среди других факторов автосервисы и страховщики называют скачки курсов валют и общую инфляцию. При этом сроки ремонта также увеличиваются из-за проблем с логистикой, а полисы каско дорожают.

Больше всего подорожали электронные компоненты, такие как датчики, камеры, блоки управления, — некоторые почти вдвое. Второе место занимают элементы трансмиссии и двигателя (турбины, сцепление, топливные насосы) — на них цена выросла в среднем в полтора раза. Колодки и диски на третьем месте — их стоимость повысилась на 30–55%, сообщают "Известия".

Своим мнением по поводу нынешнего положения рынка автодеталей с Накануне.RU поделился директор по послепродажному обслуживанию ГК АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов. Он подтвердил, что ситуация в этой отрасли действительно неутешительная.