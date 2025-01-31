Россияне стали чаще интересоваться отдыхом в деревнях

В России увеличился спрос на "избинг" и "деревинг" — отдых в небольших населенных пунктах, позволяющий почувствовать себя "как в деревне у бабушки".

За последний год 39% граждан открыли для себя возможности искусственного интеллекта — стали чаще использовать его для поиска информации, интересоваться виртуальными турами и экскурсиями. 21% полюбили "избинг" и "деревинг". 21% начали ездить на ретриты и практиковать медитации. 10% респондентов узнали про гастротуры и открыли для себя иммерсивные ужины, а 7% отправились в другие города и страны, чтобы поучаствовать в забегах и марафонах. Россияне также отметили астро- и йога-туры.

По данным ЮKassa, в прошлом году сегмент туристических услуг вырос: общий оборот гостиниц увеличился на 51% по сравнению с 2023-м, турагентств — на 66%. По данным сервиса, наблюдается переосмысление формата отдыха и смещение интереса в сторону активностей на природе. Жители больших городов устали от суеты и цифрового шума, им хочется свежего воздуха, тишины и натуральных продуктов. Люди готовы инвестировать в качественный досуг.

По данным сервиса "Суточно.ру", за последний год число бронирований домов и избушек в деревнях увеличилось на 30%. Наибольшим спросом пользуются населенные пункты Золотого Кольца, Тульской, Ярославской и Владимирской областей, а также деревни рядом с Плёсом, Суздалем, Рыбинском и Смоленском. Популярны деревни и села Краснодарского края, Астраханской области, Северного Кавказа, Алтая и Карелии.

В целом по России средняя стоимость небольших домиков и избушек составляет около 3 тыс. рублей за сутки, сообщают "Известия".