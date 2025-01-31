В Минпросвещения заявили, что детям нужно создавать условия для начала романтических отношений

В России детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений.

Как заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре, нужно подумать о проведении школьных дискотек. "Понятно, что у нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] таких серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" - сказала она в Госдуме на круглом столе "От народосбережения - к народоумножению".

Только 8% молодых людей от 18 до 21 года хотят видеть себя в семейной жизни, указала Агре. "Мы не создали им условия для романтических отношений… Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание", - отметила директор департамента, сообщает РИА "Новости".

Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что внеурочный курс семьеведения, который с 2024 года появился в школах, был разработан спустя рукава. Депутат не уточнила, какие именно моменты вызвали критику.