31 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Городские Думы Тюмени и Якутска заключили соглашение о сотрудничестве

Накануне в рамках большой встречи делегаций дум городов страны, которая прошла в Тюмени, было подписано соглашение о сотрудничестве между городскими думами Тюмени и Якутска.

«Мы продолжим изучать опыт соседних и дальних городов. Лучший опыт мы применим в Тюмени и через это улучшим качество жизни горожан», - сказала председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Глава городской Думы Якутска Альберт Семенов в общении с местными журналистами отметил, что опыт тюменских депутатов их якутские коллеги намерены изучить и внедрить в своей работе.

"Как я и сказал в своем выступлении для нас очень интересен опыт работы городской администрации и представительного органа. Мы видим, что у вас очень много преобразований. Нам, со своей стороны, тоже есть чем поделиться. Хотелось бы обмениваться лучшими муниципальными практиками, для того, чтобы внедрять их в своих городах", - прокомментировал Альберт Семенов.

Светлана Иванова - председатель городской Думы Тюмени после подписания соглашения напомнила, что аналогичные документы были подписаны с коллегами из Ханты-Мансийска и Салехарда. И работа в рамках реализации этих соглашений уже идет.

"Мы продолжаем развивать межмуниципальное сотрудничество. Сейчас нами было подписано соглашение с якутской городской Думой. Несмотря на то, что нас разделяет шесть тысяч километров, мы можем работать совместно. Можем смело сказать, что наша страна - большая, огромная - каждый регион имеет свой опыт. И в рамках прошедшего собрания мы обменивались положительными практиками", - отметил Светлана Иванова.

Теги: светлана иванова, альберт семенов, городская дума тюмени, муниципальные практики


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