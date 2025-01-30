Сириус отстоял право стать столицей "Тотального диктанта - 2025"

Сириус станет столицей проведения "Тотального диктанта" в 2025 году. Об этом объявили на XIII конференции Тотального диктанта в Санкт-Петербурге.

Напомним, что еще в ноябре прошел полуфинал за право зваться столицей "Тотального диктанта", в который вышли Ростов-на-Дону, Чита, Омск и Сириус. Отметим, что в прошлом году для проведения диктанта был выбран Томск, а автором текста выбрали писательницу Анну Матвееву.

В этот раз участники будут писать текст финалиста премии "Ясная Поляна" и лауреата международного почетного диплома Андерсена - Марины Москвины. "Тотальный диктант" запланирован на 5 апреля.