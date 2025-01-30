Президент США предположил, что могло стать причиной авиакатастрофы над Вашингтоном

Смертельная авиакатастрофа в небе над Вашингтоном могла произойти из-за искаженного изображения в очках ночного видения, в которых был экипаж вертолета. Такую версию во время пресс-конференции в Белом доме озвучил президент США Дональд Трамп.

"Это может исказить ваш обзор, если у вас имеется ночное зрение. Так что вполне возможно, что это могло произойти", — отметил президент.

Он также заявил, что военный вертолет оказался в не то время в не том месте, из-за чего и произошла трагедия.

Ранее Трамп заявил, что Россия и США ведут переговоры по передаче тел россиян, погибших в авиакатастрофе. Он также подтвердил, что выживших нет.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку в США. На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана.