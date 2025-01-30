Трамп: США и Россия ведут переговоры о передаче тел россиян, погибших в авиакатастрофе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже связался с Россией и будет всячески способствовать передаче тел россиян, погибших при столкновении пассажирского самолета и военного вертолета.

"Мы уже связались с Россией, и ответ - да, мы будем способствовать", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время пресс-конференции в Белом доме.

Президент также подтвердил, что выживших при авиакатастрофе нет.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку в США. На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана.