Военный вертолет, столкнувшийся в Вашингтоне с пассажирским самолетом, выполнял тренировочный полет

Военный вертолет Black Hawk, с которым столкнулся пассажирский самолет в Вашингтоне, выполнял плановый ночной тренировочный полет. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет - его словам передают местные СМИ.

По его словам, экипаж был достаточно опытным и ежегодно проходил обязательную тренировку. Также Хегсет сообщил, что у военных были очки ночного видения. Сейчас полеты воинской части приостановлены до окончания расследования, в ходе которого выяснят, находился ли вертолет в нужном коридоре и на нужной высоте в момент катастрофы.

В интервью телеканалу Fox советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал, что все трое военнослужащих на борту погибли.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку в США. На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана.

Позднее была опубликована запись переговоров диспетчеров перед столкновением. Последние говорили о том, что вертолет может столкнуться с пассажирским самолетом. Через несколько секунд после вопроса о видимости экипажу Black Hawk на записи слышны вздохи. После этого диспетчер сообщил о столкновении.

По последним данным, спасатели обнаружили тела 27 погибших среди обломков самолета. Власти США сообщили не рассчитывают найти выживших.