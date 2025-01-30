Фигуристы Шишкова и Наумов погибли при столкновении самолета с вертолетом в Вашингтоне

Чемпионы мира по фигурному катанию в 1994 году, Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе, произошедшей накануне в Вашингтоне. Об этом в своих социальных сетях сообщает Клуб фигурного катания Бостона.

Как передает Интерфакс, клуб опубликовал список из шести своих спортсменов и представителей, погибших при столкновении самолета и вертолета. Среди них также фигуристки Джинна Хан и Спенсер Лэйн и их мамы — Джин Хан и Кристин Лэйн. Сообщается, что всего в авиакатастрофе погибло 14 фигуристов, тренеров и членом организаций США.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку в США. На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана.