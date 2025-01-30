30 Января 2025
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Фото: фонд святой Екатерины

Творческий проект по созданию комикса о Симеоне Верхотурском поддержал Фонд святой Екатерины

Креативная команда мультимедийного парка «Россия – моя история» при поддержке Фонда святой Екатерины готовит к выпуску комикс, посвященный уральскому святому праведному Симеону Верхотурскому. Релиз печатного издания запланирован уже этой весной. 

История праведного Симона Верхотурского тесно связана с уральской землей, где местом его жизни стало отдаленное село Меркушино, окруженное сибирскими лесами и в то время полноводной рекой Турой. Именно сюда он пришел по велению сердца из Центральной России в достаточно непростое для нашей страны Смутное время, когда вокруг происходили большие бедствия и смятения. И, несмотря на все трудности, юноша Симеон не потерял веру в добро, любовь к людям и Богу. Летом он занимался рыбной ловлей, а зимой пошивом шуб для крестьян в селах верхотурского уезда и, чтобы не брать платы, оставлял одежду недошитой и уходил из села.  

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Создатели комикса рассказывают историю Симеона живым и ярким языком понятным для подрастающего поколения. Это будет художественный взгляд на путь будущего святого и те испытания, которые ему пришлось преодолеть. 

«Симеон был простым тружеником, мирянином, который шил шубы, удил рыбу, а в историю он вошёл как праведник. Отсюда его личность, жизнь гораздо ближе обычному человеку, при том, что мы не знаем о нем практически ничего, а тех крупиц информации его жизни хватает, чтобы его почитали по всему миру. И неслучайно, что именно на Урале он нашел свое место, красота нашего региона запала Симеону в сердце.  И нам бы очень хотелось передать эту любовь нашей маленькой аудитории, которая будет более восприимчива именно к простым добрым делам Симеона Верхотурского. Он - именно тот человек, который свидетельствует об Истине не словами, а делами» - комментирует директор мультимедийного парка «Россия – моя история» Наталья Прошина

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Для работы над визуальным образом Симеона и окружающего его мира и людей в команду была приглашена иллюстратор Елена Чуйкова. По ее признанию, при выборе визуального и цветового решения она вдохновлялась работами Билибина и иконописными работами. Задача заключалась в том, чтобы совместить современный формат комикса и такой подход.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«Те ценности и смыслы, которые нёс Симеон и о которых мы говорим в комиксе, они достаточно современны и актуальны. Вопросы красоты мира, доброты, созидания — всё это волнует многих из нас. Поэтому мне было достаточно легко вести повествование о Симеоне», - добавляет иллюстратор Елена Чуйкова.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Напомним, что в 2021 году Фонд святой Екатерины вместе с парком «Россия – моя история» реализовали масштабный мультимедийный проект «Александр Невский. Судьба России», который посетили 60 000 человек.

Теги: фонд святой екатерины, симеон верхотурский, комиксы, россия - моя история


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