Дорожники открыли второй съезд с развязки у Калины

В Екатеринбурге открыли второй (левый) съезд с развязки у концерна "Калина", который связывает улицу Комсомольскую и переулок Базовый. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Протяженность нового участка составляет 1,2 км, из которых 800 м. занимает путепровод, а 380 м. - съезд. Ширина двухполосной дорожной части - 9 м. Перед открытием всю дорогу покрыли противогололедными материалами для предотвращения скользкости.

Строители также установили вдоль всей проезжей части шумовые барьеры, суммарная площадь которых превысила 4,8 тыс. кв.м. и 74 фонарных столба. Еще 1,7 тыс. м. бортового камня отделяют проезжую часть от пешеходной. Ширина тротуара составляет 1,5 м.

Пятый этап работ, согласно которому будет перекрыт старый путепровод для дальнейшего демонтажа, запланирован через две недели. Сначала работы будут проводить со стороны улицы Куйбышева. А чтобы не создавать помехи движению поездов, над железной дорогой для разбора мостовых пролетов будет использован консольно-шлюзовой кран.