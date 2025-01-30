30 Января 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Президент Казахстана приедет в Россию на празднование 80-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости

Токаев сообщил, что планирует и рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным. Он передал привет и слова уважения президенту России.


"Надеюсь на встречу в ходе празднования 80-й годовщины Великой Победы. Я с большим удовольствием принял приглашение", — сказал он.

По его словам, в Казахстане также пройдут памятные мероприятия по случаю этой даты. Их проведут седьмого и восьмого мая.

Как сообщает Первый канал, Михаил Мишустин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились сегодня в Астане. Российский премьер находится там с рабочей поездкой.

"Мы считаем ваш визит как некое продолжение политики, которую проводит Российская Федерация в отношении Казахстана. И, естественно, мы возлагаем большие надежды на достигнутые договоренности в ходе переговоров между правительствами двух стран", - сказал Токаев.

Ранее мы писали, что Кремль "при всем уважении" не согласен с высказыванием президента США Дональда Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй Мировой войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.

"И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что помощь США во время Второй мировой войны была бизнесом.

"Америка всегда зарабатывает деньги", - отметил он.

Песков напомнил, что Штаты получали выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине.

Теги: казахстан, путин, токаев, победа


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