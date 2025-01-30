Пермяк подал на начальницу в суд, за то, что она мешала ему заниматься любовью с женой

Пермяк подал в суд на начальницу из-за того, что она мешала ему заниматься любовью со своей женой. Об инциденте сообщил Telegram-канал "ЧП Пермь".

В исковом заявлении мужчина указал, что "из-за дурацких звонков работодателя по ночам" у него возникли проблемы с зачатием ребенка. В качестве доказательства мужчина приложил распечатку звонков с указанием времени, в которое звонки совершались.

"Звонит мне по ночам с дурацкими вопросами или указаниями по поводу завтрашнего рабочего дня", - отметил заявитель. Истец просил компенсацию в размере материнского капитала 775 тыс. 628 руб. 25 копеек, так как после звонков у него "нет настроения продолжать процесс зачатия".

Сегодня "ЧП Пермь" сообщил, что стороны заключили мировое соглашение, по которому работодатель выплатит работнику 50 тыс. руб. и обязуется не звонить работнику в период овуляции жены. Работник, в свою очередь, будет сообщать начальнице график овуляции жены.