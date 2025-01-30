Российских туристов задержали в Тунисе из-за подозрения в причастности к терроризму

Основанием для задержания группы россиян в Тунисе являются подозрения в причастности к терроризму. Об этом сообщили в посольстве РФ, пишет ТАСС.

В декабре News.ru сообщало, что российские туристы находились в населенном пункте Хайдра недалеко от границы с Алжиром. Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности.

На этой территории располагаются объекты "чувствительной инфраструктуры", которые контролирует Министерство обороны республики. Также отмечается, что там сохраняется напряженная ситуация из-за присутствия террористических ячеек.

Тогда российские дипломаты провели встречу с властями Туниса для выяснения обстоятельств. В посольстве сказали, что следят за ситуацией и находятся в постоянном контакте со следственными органами и консулами.

Накануне издание Газета.ру писало, что 11 россиян, задержанных в Тунисе в ноябре, находятся в местах лишения свободы. Они не знают причины своего ареста. Их задержали в ноябре после посещения исторических памятников вблизи алжирской границы. Сейчас их распределили по трем тюрьмам - в городах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.

Родственник одного из задержанных сообщил, что его брата несколько раз перевозили между тюрьмами. Никаких объяснений причин задержания не было.

"Как у них там все устроено и что будет завтра, неизвестно", — сказал собеседник агентства.

Обвинений задержанным до сих пор не предъявили. Российские дипломаты продолжают следственные действия.