Ветлужских сохранил пост главы Федерации профсоюзов Свердловской области

Председателем Федерации профсоюзов Свердловской области остался ее действующий глава Андрей Ветлужских.

Как сообщили Накануне.RU в федерации, решение было принято сегодня на XXVIII отчетно-выборной конференции ФПСО. Делегаты поддержали кандидатуру Ветлужских на пост председателя федерации. Он был переизбран единогласно.

В федерации профсоюзов поздравили Андрея Ветлужских и пожелали ему успехов в работе.

Напомним, в прошлом году Екатеринбург посетил общественный деятель и двоюродный племянник президента России Роман Путин. С Андреем Ветлужских он обсудил вопросы кадрового дефицита и привлечение молодежи и ветеранов к трудовым профессиям.