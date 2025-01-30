Бродячие собаки держат в страхе жителей Туринска. Глава СК взял ситуацию под контроль

Глава СК России Александр Бастрыкин лично проконтролирует проверку по ситуации в Туринске, где, по словам местных жителей, игнорируется проблема нападения бродячих агрессивных собак на людей.

Ранее в соцсетях появились истории жителей Туринска, которые жаловались на агрессивных бродячих собак. Одна из них произошла 27 января, когда собаки набросились на мужчину. Тот успел забежать в подъезд многоквартирного дома, благодаря чему избежал травм.

"Граждане опасаются за собственную безопасность, а также за жизнь и здоровье своих детей, однако мер к разрешению ситуации не принимается. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в СКР.

Он также поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Стоит отметить, что это не единственная проблема с отловом собак в Туринске. Как сообщает "Уральским меридиан" со ссылкой на местных жителей, иногда в город наведывается команда из Камышлова, которая с особой жестокостью забирает даже домашних и чипированных собак, привлекая к этому, в том числе, и детей.

Например, в последний раз "ловцы" попросили 8-летнего мальчика в виде игры накинуть петлю на шею собаке, с которой дети часто играют во дворе. После этого мужчины грубо схватили пса и потащили в машину, из-за чего у ребенка началась историка. Второй жертвой стала собака с биркой, которую сотрудники отлова забрали у парня-инвалида с ДЦП. Очевидцы утверждают, что четвероногий хоть и с биркой, но живет в семье парня и помогает с адаптацией человеку с ОВЗ.

Всего было отловлено пять собак с бирками. Когда же люди поехали за своими питомцами в ПКС Камышлова, ИП Неустроев якобы стал вымогать с них деньги - по 3,3 тыс. за собаку (чеки были показаны журналистам).

Жители Туринска заявляют, что за отлов собак ИП получает деньги от администрации, однако якобы предпочитает не заморачиваться и вместо поиска по-настоящему агрессивных псов, забирает безобидных с бирками или вовсе домашних. Все эти действия, утверждают горожане, наталкивают на мысли о незаконном отмывании денег, а также о нарушении закона о жестоком обращении с животными.