В Швеции застрелен организатор акций с сожжением Корана

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момика, сообщает телеканал SVT.

Убийство произошло в среду поздно вечером. Полицию вызвали в район Седертелье после стрельбы. В квартире правоохранители обнаружили застреленного мужчину.

По данным местных СМИ, пять человек задержаны в ходе предварительного расследования убийства.

В четверг суд Стокгольма должен был вынести Момике приговор по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку. Иракскому иммигранту инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года, сообщает ТАСС.

Первая акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Мужчина сжег Коран перед мечетью в одном из районов Стокгольма в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам. После этого в Швеции началось расследование по признакам разжигания ненависти к мусульманам.