"Синара-Девелопмент" приступила к строительству комплекса по производству высокоскоростных поездов

Администрация Верхней Пышмы Свердловской области выдала разрешения на строительство двух новых объектов комплекса по производству высокоскоростных поездов на производственной площадке завода "Уральские локомотивы".

Генеральным подрядчиком строительства комплекса выступает компания "Синара-Девелопмент". По информации пресс-службы компании, корпус формирования и проведения пусконаладочных работ электропоездов будет общей площадью 17 тыс. кв. метров, административно-бытовой корпус — 7 тыс. кв. метров.

Всего проектом предусмотрено возведение цеха компонентов кузова, корпуса пусконаладки, испытательного центра тягового оборудования, административно-бытового корпуса, здания конструкторского бюро. Общая площадь новых объектов составит более 60 тыс. кв. метров. Проект планируется реализовать до конца 2026 года.