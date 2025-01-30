Сверхпрочными стеклами обнинского производителя оснастят кабины машинистов метро

Обнинский завод будет производить сверхпрочное стекло для новых кабин машинистов в метро, сообщили в пресс-службе регионального правительства Калужской области.

Предполагается, что до 2026 года ОНПП "Технология" поставит 650 таких сверхпрочных инновационных стекол. Ими оснастят 60 составов, которые будут перевозить пассажиров в Москве, Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Отмечается, что стекла обнинского производителя способны выдержать удар 0,5 килограмм на скорости до 180 км/ч, имеют систему обогрева. Столь высокая прочность обеспечивает не только безопасность, но и комфорт в работе машинистов.