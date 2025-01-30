Комплекс "Северская домна" вошел во всероссийский ТОП-10 корпоративных музеев

Музейный комплекс "Северская домна", расположенный на Северском трубном заводе в городе Полевском, занял седьмое место в рейтинге, который составили эксперты Национальной премии "Корпоративный музей".

Как сообщает пресс-служба Трубной металлургической компании (ТМК), экспертами оценена возросшая роль музейного комплекса в социально-культурной сфере Свердловской области.

В прошлом году тут прошло несколько выставочных проектов: экспозиция работ уральских живописцев "И снова весна", выставка "Первая труба" об истории трубоэлектросварочного цеха СТЗ и т.д. 285-летний юбилей СТЗ стал основной темой традиционной акции "Ночь музеев", которая прошла в том числе в "Северской домне". До 26 февраля также открыта экспозиция "Человек и Газета", посвященная 70-летней истории заводской газеты СТЗ "Северский рабочий".

По словам руководителя направления промышленного туризма ТМК Анны Трепаловой, большое значение объекта для региона подтверждено и присвоением музею звания "Достояние Среднего Урала" в 2024 году. В 2025 году музей СТЗ празднует 55-летие, а сама домна — 165-летний юбилей.