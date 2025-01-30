В Тюмени депутаты российских городов обменялись опытом

В Тюмени проходит большая встреча делегаций дум городов страны. По словам председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой, главная цель – установление рабочих связей, новых традиций, обмен опытом.

В мероприятии участвуют представители городских дум Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Перми, Нижнего Новгорода, Якутии и Ханты-Мансийска, а также Тобольска и Тюменского района. Целью встречи стала презентация успешных практик городских представительных органов.

Мероприятие посетил глава Тюмени Максим Афанасьев. Приветствуя собравшихся, он отметил, что большая честь принимать на тюменской земле коллег из российских городов, а также подчеркнул, что в год 80-летия Победы и защитника Отечества важно обменяться наработанными практиками по оказанию помощи военнослужащим, их семьям и тем, кто в этом нуждается.

Участникам встречи была представлена видеопрезентация о работе городской думы Тюмени с подробным рассказом о деятельности действующего VIII созыва.

Председатель Думы Тюмени Светлана Иванова сообщила, что мероприятия, запланированные в 2025-ом городскими депутатами, приурочены к различным важным датам года. Так, запущен «Марафон героев» - рассказы о ветеранах СВО, Великой Отечественной войны, участниках локальных конфликтов. Итогом станет издание сборника об этих героических людях. В феврале стартует проект «Разговор с героем». Еще одним знаковым действом станет плетение 235-метровой (по году лет существования городской думы Тюмени) маскировочной сети с последующей передачей бойцам. Кроме того, Иванова надеется, что будет возобновлена реализация соглашения с китайскими коллегами, заключённого 30 лет назад.

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий рассказала о развитии общественных пространств в столице Среднего Урала: летнем парке «Уралмаш», на развитие которого выделены средства из городского бюджета, модернизации парка Энгельса, о Макаровском мосте, Дендропарке, сквере Бориса Рыжего.

Председатель думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков в ходе выступления презентовал фильм о столице Югры. Политик сообщил, что реальная работа депутатов приводит к росту доверия к представительным органам власти, выстраивается живой диалог с жителями.

«В обсуждении бюджета поучаствовали 12 тысяч горожан. Отчёт главы города тоже проходит через обсуждение жителями», - рассказал Константин Пенчуков.

Руководитель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов сообщил, что в городе создан центр по работе с обращениями жителей, в котором трудятся 36 человек. Внедрена специальная аналитическая платформа по сбору информации о конкретно оказанной помощи и тем запросам, что пока остались без ответа. Приложение «Мой Нижний Новгород» активно используется горожанами и гостями мегаполиса.

Глава думы Кургана Игорь Прозоров заявил, что рад сотрудничеству с думой Тюмени. По его словам, это важный практический опыт.

Спикер городской Думы Челябинска Сергей Буяков отметил, что работа городских депутатов невозможна без внятной коммуникации с избирателями, важно знать и учитывать запрос горожан. В качестве примера рассказал о работе челябинских депутатов с мнением общества о реформе местного самоуправления. Еще один пример – избрание мэра в прямом эфире. Через прямой диалог с жителями и открытость в Челябинске, по словам Сергея Буякова, удалось, в частности, переломить мнение о безальтернативности выбора.

Первый заместитель председателя Думы Перми Наталья Мельник привела пример успешного опыта сотрудничества в городе товариществ общественного самоуправления (ТОС). В пермской думе не только ждут обращения по тем или иным поводам, но и сами организуют диалог на различных площадках.

«ТОСы – наша гордость. Не в каждом городе есть 112 таких организаций», - сказала Наталья Мельник.

Во время общения с журналистами после мероприятия спикер думы Кургана Игорь Прозоров сообщил, что такой обмен думским опытом, как состоялся в Тюмени, очень важен.

«Есть представители Якутска, центральной России. Каждый варится в своём соку, нарабатывает что-то хорошее. Есть вещи, которые мы пока не знаем, как именно решать, а коллеги уже всё сделали и используют положительный опыт в своих городах. Поэтому такие встречи, как сегодняшняя, важны», - сказал Игорь Прозоров.

Первый заместитель председателя думы Перми Наталья Мельник в разговоре с Накануне.RU также оценила встречу в Тюмени как очень полезный в практической работе опыт.

Сергей Буяков отметил, что впервые в жизни оказался сегодня в Тюмени и был приятно удивлён увиденным и услышанным.

«Услышали, как сотрудничает социально ответственный бизнес, дума Тюмени, администрация города, и как благодаря этому Тюмень преображается», - сказал глава думы Челябинска.

Представители дум российских городов были единодушны – встреча в Тюмени оказалась полезной и эффективной.

Завершая значимое для депутатов дум российских городов мероприятие, глава Думы Тюмени Светлана Иванова сказала: "Мы продолжим изучать опыт соседних и дальних городов. Лучшие практики мы применим в Тюмени и повысим качество жизни горожан".