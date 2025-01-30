В Прикамье коммунальщиков обвиняют в смерти пенсионерки: из-за плохой уборки снега женщину не могли госпитализировать

93-летняя пенсионерка из Пермского края была лишена доступа к скорой медицинской помощи из-за плохой уборки снега около дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Медики не могли проехать к дому, что создало препятствия перевозке женщины в лечебное учреждение. Спустя несколько дней пациентка скончалась в больнице. По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.