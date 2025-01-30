30 Января 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков отреагировал на заявления Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы Второй мировой войны.

Представитель Кремля заявил, что идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, передает РИА Новости.

Песков напомнил, что Советский Союз при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки заплатил самую тяжелую цену "за освобождение европейского континента от коричневой чумы".

Ранее Шольц выразил благодарность США за освобождение страны от нацизма. "Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией", – заявил он.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "помогла" Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне. "Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней", - написал президент США в социальной сети Truth Social. При этом, согласно официальным российским данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 млн жителей. Кремль выразил несогласие с высказыванием Трампа. Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.

Теги: песков, шольц, нацизм, фрг, сша


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