Режиссер мультфильма "Ежик в тумане" подала в суд на Центробанк

Иск к Центробанку (ЦБ) России о нарушении авторских прав на "Ежика в тумане" подала в суд художник-постановщик мультфильма Фаина Ярбусова, сообщает ТАСС.



Она считает, что банк использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания авторства.

"В Мещанский районный суд Москвы поступило исковое заявление о нарушении авторских прав. В настоящее время вопрос о его принятии к производству не решен" — указали в суде.

Ярбусова напомнила, что в 2024 году Центробанк выпустил в обращение 3 вида монет "Ежик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация".

В сентябре 2024 года Банк России пополнил серию монет. Обновление проиллюстрировано изображениями из мультфильма "Ежик в тумане". Это стало причиной скандала. Режиссер Юрий Норштейн заявил, что его работу использовали без спроса. В ЦБ ответили, что заключили договор с "Союзмультфильмом".

Центробанк России выпустил три памятные монеты в честь 50-летия мультфильма. По данным Центробанка, серебряная монета номиналом 3 руб. (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава - 925, тираж – 7 тыс. штук) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На оборотной стороне монеты - цветное изображение героя мультфильма "Ежик в тумане", стоящего на холмике, выполненном в рельефе, на фоне пейзажа в тумане, созданного в технике лазерного матирования. Вверху слева по окружности имеется рельефная надпись "ЕЖИК В ТУМАНЕ". Также выпущены схожие монеты номиналом 25 руб.