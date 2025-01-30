ГП: Владельцы "Домодедово" вывели 18 млрд рублей прибыли за границу

Владельцы группы компаний "Домодедово" Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в 2021-2023 годах вывели за рубеж 18 млрд рублей прибыли аэропорта под видом погашения займов. Об этом говорится в иске Генпрокуратуры России, передает ТАСС.

Уточняется, что средства перечислены в адрес частной компании с ограниченной ответственностью "Асьенда Инвестментс Лимитед".

Надзорное ведомство сообщает, что Каменщик и Коган, установив иностранный контроль над стратегическими компаниями, "саботируют мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта", а выделяемые из госбюджета на эти цели средства Каменщик и Коган расходуют бесконтрольно, в результате деньги похищаются.

С 2022 по 2023 годы, под видом выплаты дивидендов от деятельности компании "ДМЕ Лимитед", на личные нужды Каменщиком и Коганом было выведено более 600 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала иск к основному владельцу "Домодедово" Дмитрию Каменщику, главе наблюдательного совета Валерию Когану, а также еще к нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом. Всего фигурируют 32 ответчика. Генпрокуратура считает, что Группа компаний аэропорта Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств. Именно с этим, а не с деприватизацией (как предполагали СМИ) связан иск ведомства о взыскании 100% долей компании "ДМЕ холдинг" в доход государства.