Игорь Седов, городские депутаты и благотворители Астрахани передали очередной груз бойцам на СВО

За прошедшую неделю астраханский муниципальный штаб гуманитарной помощи выполнил сразу несколько заявок бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

Груз был собран совместно с Благотворительным фондом «Созвездие добра» при непосредственном участии председателя Городской Думы Игоря Седова и председателя комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции Александра Тихонова.

В составе необходимого оборудования, которое собрали по заявкам астраханских бойцов СВО из нескольких подразделений, генератор, строительные инструменты, портативный детектор БПЛА, а также посылки и письма от школьников города.

Груз будет передан бойцам на запорожском направлении ЛБС.