Тюменец "прокатил" на капоте сотрудника колонии

В Тюмени местный житель предстанет перед судом за то, что сбил сотрудника исправительного учреждения и провез его три километра на капоте своего автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального следственного комитета.

Инцидент произошел 11 января 2025 года. Сотрудник исправительного учреждения заметил, как 41-летний мужчина, который находился на участке внешней запретной зоны попытался перебросить осужденным сверток с запрещенным веществом. Он предложил мужчине выйти из машины для дальнейшего разбирательства.Но фигурант, желая избежать ответственности, совершил наезд на представителя власти. Он провез его три километра на капоте автомобиля, пока последний не упал на асфальт проезжей части.

Пострадавший был с травмами доставлен в больницу. В ходе преследования сотрудниками Госавтоинспекции обвиняемый был задержан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.