30 Января 2025
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Фото: bundestag.de

Прощай, Шенген? Германия возвращает постоянный пограничный контроль

Германия возвращает постоянный пограничный контроль, отмененный после введения "Шенгена". Он уже возвращался, но временно - под предлогом борьбы с ковидом. Теперь же предлогов нет, причина одна - борьба с миграцией.

Пограничный контроль вводится на постоянной основе. В обязанности погранслужбы отныне входит предотвращение незаконной миграции, а также задержание лиц, которым было предписано покинуть территорию Германии. Решение принято по инициативе блока ХДС/ХСС, от которой ранее выдвигалась канцлер Ангела Меркель - сторонница приема мигрантов. Однако теперь позиция изменилась.

На днях сообщалось, что тысячи мигрантов в связи с ужесточение миграционной политики США направились в Европу. Германия же является одной из самых желанных стран Европы для мигрантов. Но там решили сыграть на опережение. Масла в огонь подлило и нападение в Ашшафенбурге (Бавария) 22 января, когда погибли мужчина и ребенок, а еще несколько человек были ранены. Подозреваемым оказался 28-летний афганец, которому было отказано в предоставлении убежища, но он так и не покинул страну.

На следующий же день кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц представил план из пяти пунктов по ужесточению миграционной политики, в том числе введение постоянного контроля на границах и отказ во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране. Для голосования понадобилась поддержка в том числе "Альтернативы для Германии". Нынешний канцлер Олаф Шольц назвал это "непростительной ошибкой" правящей партии. Потому что Германия вслед за Венгрией нарушит европейское законодательство. Этого не посмел бы сделать бы ни один канцлер. В ответ Мерц сказал, что в случае угроз безопасности страны внутренние законы важнее общеевропейских.

Решение принято накануне досрочных выборов 23 февраля. Ожидается, что блок ХДС/ХСС должен победить с результатом около 30%. Но принятое решение, скорее всего, еще добавит голосов, потому что около 65% немцев поддерживают ужесточение миграции.

Ранее временный пограничный контроль на 2025 год был введен Нидерландами, Словенией, Италией, Австрией, Норвегией, Данией, Францией и Швецией.

Теги: шенген, германия, границы, контроль


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