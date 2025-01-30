Владимир Мазур сообщил о предстоящих рабочих поездках в муниципалитеты Томской области

Накануне губернатор Томской области Владимир Мазур провел День главы муниципального образования. Обсуждали областную программу капитального ремонта детских садов и школ на период 2025-2027 годов.

«Капитальный ремонт образовательных учреждений – одна из важнейших задач на местах. В некоторых муниципалитетах есть сложности, которые нужно устранять, не ожидая, что вопрос решится сам - этого не произойдет, – подчеркнул губернатор Владимир Мазур. - Капитальный ремонт детских садов и школ - это и вопрос демографии, который на личном контроле Президента России, и вопрос комфорта, безопасности и качества знаний детей. Именно эти знания являются путевкой в университеты, а значит – в жизнь для юных жителей нашей области. А про важность вести образовательный процесс в современных и безопасных условиях даже говорить излишне – это очевидно».

Также в ходе Дня главы муниципального образования губернатор обсудил участие городов и районов во внешнеэкономической деятельности и повышение эффективности работы с обращениями граждан.

Владимир Мазур сообщил, что сейчас завершается определение графика его личных рабочих поездок по региону.

«Формирую график рабочих поездок по области: планирую в феврале посетить три района. Проведу выездные совещания по решению вопросов, которые волнуют жителей. Это, в том числе, ремонт объектов соцсферы и ЖКХ, подготовка к паводку и к пожароопасному сезону. Прошу готовиться», – сказал губернатор Томской области.