30 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Гришанов вновь стал полноправным главой РЭК Свердловской области

Владимир Гришанов избавился от приставки "и.о." и вновь стал полноправным председателем Региональной энергетической комиссии Свердловской области. О кадровом решении сообщается на сайте областной РЭК. До этого он пять лет занимал должность исполняющего обязанности главы ведомства.

Впервые Гришанов был назначен на должность председателя РЭК еще в 2010 году при губернаторе Александре Мишарине. Он сменил на посту Николая Подкопая, который попал в немилость главы региона из-за подозрений в незаконном повышении коммунальных тарифов. Однако уже в 2020 году сам Гришанов был уличен в систематическом нарушении законодательства в сфере госрегулирования, это стало причиной того, что ФАС не согласовала продление полномочий в должности председателя комиссии.

Однако, судя по всему, высшие чиновники Свердловской области смогли уладить конфликт в ФАС и бывший председатель РЭК спустя пять лет смог получить одобрение антимонопольной службы - его снова согласовали на должность председателя, уже без приставки и.о.

Примечательно, что служба Гришанова отметилась массовыми нарушениями законодательства, приведшими к росту платежей населения за ЖКХ. Тем не менее, чиновника называют удобным "инструментом" губернатора Евгения Куйвашева, чтобы раздавать привилегии близким энергетикам и давить на оппонентов. Подробнее об этом Накануне.RU писало ранее.

Теги: Гришанов, РЭК, председатель


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