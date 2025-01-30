Гришанов вновь стал полноправным главой РЭК Свердловской области

Владимир Гришанов избавился от приставки "и.о." и вновь стал полноправным председателем Региональной энергетической комиссии Свердловской области. О кадровом решении сообщается на сайте областной РЭК. До этого он пять лет занимал должность исполняющего обязанности главы ведомства.

Впервые Гришанов был назначен на должность председателя РЭК еще в 2010 году при губернаторе Александре Мишарине. Он сменил на посту Николая Подкопая, который попал в немилость главы региона из-за подозрений в незаконном повышении коммунальных тарифов. Однако уже в 2020 году сам Гришанов был уличен в систематическом нарушении законодательства в сфере госрегулирования, это стало причиной того, что ФАС не согласовала продление полномочий в должности председателя комиссии.

Однако, судя по всему, высшие чиновники Свердловской области смогли уладить конфликт в ФАС и бывший председатель РЭК спустя пять лет смог получить одобрение антимонопольной службы - его снова согласовали на должность председателя, уже без приставки и.о.

Примечательно, что служба Гришанова отметилась массовыми нарушениями законодательства, приведшими к росту платежей населения за ЖКХ. Тем не менее, чиновника называют удобным "инструментом" губернатора Евгения Куйвашева, чтобы раздавать привилегии близким энергетикам и давить на оппонентов. Подробнее об этом Накануне.RU писало ранее.