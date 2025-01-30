30 Января 2025
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Происшествия За рубежом
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Причиной авиакатастрофы в США могла стать ошибка диспетчера

Причиной столкновения в пассажирского самолёта и военного вертолёта в США могла стать ошибка диспетчера. Как пишет SHOT, на вопрос диспетчера, видят ли они самолет, экипаж вертолета UH-60 Blackhawk ответил утвердительно. Они запросили "визуальное эшелонирование", чтобы совершить манёвр и избежать столкновения. Вертолёт летел на одной высоте, самолёт шёл на снижение. Сигнал экипажу о смене курса без изменений высоты не подали. В итоге Bombardier CRJ700 "брюхом" столкнулся с вертолетом.

Blackhawk выполнял учебный полёт, он летел с базы, расположенной в 40 км от Вашингтона.

На месте работают дайверы и спасатели: минимум 300 человек. Спасательная операция осложняется плохой погодой: в реке очень холодная вода.

Подразделения экстренного реагирования у обломков самолета American Airlines и вертолета Black Hawk в реке Потомак возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне(2025)|Фото: Andrew Harnik / Getty Images

По некоторым данным, аэропорт имени Рейгана будет закрыт до 5 утра пятницы. Дональд Трамп заявил, что трагедии "можно было бы избежать", если бы экипаж вертолёта изменил курс.

Национальный аэропорт имени Рейгана Вашингтона, вид из Арлингтона, после того, как самолет American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk при подлете к национальному аэропорту и разбился на реке Потомак(2025)|Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

Минимум 19 тел погибших извлекли из реки Потомак. Всего на борту было 64 человека, в вертолете - трое военных.

Теги: авиакатастрофа, вертолет, самолет, сша


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