Причиной авиакатастрофы в США могла стать ошибка диспетчера

Причиной столкновения в пассажирского самолёта и военного вертолёта в США могла стать ошибка диспетчера. Как пишет SHOT, на вопрос диспетчера, видят ли они самолет, экипаж вертолета UH-60 Blackhawk ответил утвердительно. Они запросили "визуальное эшелонирование", чтобы совершить манёвр и избежать столкновения. Вертолёт летел на одной высоте, самолёт шёл на снижение. Сигнал экипажу о смене курса без изменений высоты не подали. В итоге Bombardier CRJ700 "брюхом" столкнулся с вертолетом.

Blackhawk выполнял учебный полёт, он летел с базы, расположенной в 40 км от Вашингтона.

На месте работают дайверы и спасатели: минимум 300 человек. Спасательная операция осложняется плохой погодой: в реке очень холодная вода.

По некоторым данным, аэропорт имени Рейгана будет закрыт до 5 утра пятницы. Дональд Трамп заявил, что трагедии "можно было бы избежать", если бы экипаж вертолёта изменил курс.

Минимум 19 тел погибших извлекли из реки Потомак. Всего на борту было 64 человека, в вертолете - трое военных.