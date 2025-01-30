В Донбассе и Новороссии была половина всех ресурсов Украины - экс-главком ВСУ

На территории четырех регионов, вернувшихся в 2022 году в состав России, находится половина всех природных ресурсов, которыми обладала Украина. Об этом заявил экс-главком ВСУ Виктор Муженко (2014-2019).

По его словам, оценочная стоимость ресурсов на территории этих регионов достигает 25 триллионов гривен, или около 600 миллиардов долларов. Он считает, что из-за этого Россия полностью окупит финансовые затраты на СВО. При этом, по его мнению, заморозка военного конфликта России почему-то более выгодна, чем Украине, которой нужно продолжать воевать.

Недавно стало известно, что на освобожденных землях было два из четырех месторождений лития. По данным американского портала OilPrice со ссылкой на результаты геологических исследований, на Украине было около 500 тыс. тонн запасов лития, это одни из крупнейших запасов в Европе. По сравнению со странами-лидерами это совсем немного, но для России, у которой лишь чуть более 1 млн тонн, - это существенная прибавка. Залежи лития есть в Мурманской области, Дагестане и Якутии.

Также Украине грозит прекращение добычи коксующегося угля, необходимого для металлургии. Его добывали в Красноармейске.