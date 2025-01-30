Украина нанесла массированный удар по Кременной в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Как сообщает в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, известно об одном раненом мирном жителе, число пострадавших уточняется.

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По его словам, ВСУ выпустили более 30 снарядов, в том числе с кассетной боевой частью, по спальному кварталу.

"Серьезные повреждения получили жилые дома и административное здание", - сказал Мирошник.

Большая часть города осталась без энергоснабжения.

Сейчас власти ведут обход домов и принимают меры к ликвидации последствий обстрела.

Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР. 18 апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР.