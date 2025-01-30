Александр Соколов передал кировским бойцам в зоне СВО гуманитарный груз

Губернатор Кировской области Александр Соколов пообщался с кировскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции. Бойцам был передан гуманитарный груз, который регион сформировал по их заявкам.

"Был у наших зенитчиков и мобилизованных. За плечами у всех большой боевой опыт, продвигаются вперед. Работают как единая команда, вместе приближают нашу общую Победу. Передали защитникам большой гуманитарный груз. Сформировали его по просьбам самих бойцов. Здесь техника и оборудование: генераторы, квадрокоптеры, рации, зарядные станции. Все это собрали с фондом «За Вятку» и кировчанами. Привезли и самое ценное — посылки из дома. Греют даже через сотни километров", — сообщил в своем телеграмм-канале глава региона.

Кировские бойцы расспрашивали губернатора о планах по развитию вятской земли и обратились с просьбой продолжать поддержку семей военнослужащих.

"О родителях, женах, детях переживают каждый день. Говорят, во многом и пошли на фронт, чтобы защитить самых родных. Передают приветы домой и благодарность всем, кто поддерживает, верит в нашу Победу и ждет домой. По представлению командиров вручил награды особо проявившим себя военнослужащим. Поговорил с командованием. Есть важные просьбы. Обязательно решим все задачи",– поделился Александр Соколов.