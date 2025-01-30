30 Января 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура считает, что "Домодедово" оказалось под иностранным контролем

Генпрокуратура РФ считает, что Группа компаний аэропорта Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник.

Отмечается, что именно с этим, а не с деприватизацией связан иск ведомства о взыскании 100% долей компании "ДМЕ холдинг" в доход государства.

В Генпрокуратуре утверждают, что структуры столичного аэропорта контролируются иностранными резидентами — Дмитрием Каменщиком (председатель совета директоров, Турция и ОАЭ) и Валерием Коганом (председатель наблюдательного совета, Израиль).

Согласно иску, в 2024 году Каменщик и Коган попытались создать иллюзию отсутствия иностранного контроля над стратегическим предприятием. Они обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы одобрить сделку по передаче аэропорта под контроль "ДМЕ Холдинг", ходатайство было удовлетворено.

Генпрокуратура пришла к выводу, что, "установив иностранный контроль над названными стратегическими обществами, Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала иск к основному владельцу "Домодедово" Дмитрию Каменщику, главе наблюдательного совета Валерию Когану, а также еще к нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом. Всего фигурируют 32 ответчика. Иск поступил в суд 28 января. Предмет и основания исковых требований не сообщались.

Вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, после теракта, устроенного смертником. Тогда в отношении Каменщика было возбуждено уголовное дело, ему было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Однако в Генпрокуратуре сочли его уголовное преследование незаконным. В 2016 году Следственный комитет России прекратил дело. Напомним, тогда же долго не могли выяснить официального владельца аэропорта. Недовольство непрозрачной структурой владения "Домодедово" высказывали российские чиновники, затронул эту тему и президент РФ (на тот момент) Дмитрий Медведев, который посетовал, что "у нас периодически невозможно отыскать даже собственника крупного аэропорта". В 2013 году "Домодедово" назвал своим конечным бенефициаром Дмитрия Каменщика.

Теги: генпрокуратура, домодедово, каменщик


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