На катке в центре Екатеринбурга отметили китайский Новый год

Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге впервые стал местом празднования китайского Нового года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для жителей и гостей уральской столицы была организована тематическая развлекательная программа. Посетители катка в центре города могли принять участие в викторине, чайной церемонии, мастер-классе по каллиграфии и вырезанию символов праздника.

Как отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, благодаря подобным акциям горожане смогут поближе познакомиться с богатой историей и культурным наследием Китая.

Китайский Новый год или Праздник весны – один из главных традиционных праздников в Поднебесной. Дата его празднования зависит от лунного календаря.

Напомним, что каток на Площади 1905 года будет работать почти до середины марта. Планируется, что 1 и 2 марта на катке можно будет отметить Масленицу.